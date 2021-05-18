央行受財政部委託，今（18）日標售20年期110年度甲類第5期中央政府建設公債，發行日期110年5月21日，發行額新台幣300億元。本期公債最高得標利率為0.625%，較上次同年期（110年度甲2期110年1月29日發行）公債最高得標利率0.51%，上了11個基本點，為20年期公債連續第2次標售利率走高，也是去年新冠疫情爆發以來的同年期新高利率。

20年期公債為長天期的債券，央行去年12月24日標售時的最高得標利率為0.45%，而今年1月26日標售就上揚到0.51%，今天標售則再上揚到0.625%，連2次走揚。

央行標售20年期公債最高得標利率的前高為109年的1月14日，當時利率為0.795%，之後因新冠疫情爆發，央行在同年的3月4日標售的20年期公債最高得標利率就降到了0.57%，急降22個基本點。

20年期長債利率回升，也增添市場對通膨的預期。

(時報資訊)