首度舉辦的WTA 250等級帕瑪女網賽，美國名將小威廉絲（Serena Williams）獲得一張參賽外卡，女單首輪以6比3、6比2解決地主17歲資格賽選手皮佳托（Lisa Pigato），拿下個人暌違超過3個月的首場勝利。

小威廉絲上周參加義大利羅馬女網賽，可惜單打第一場就出局，隨後她收到帕瑪女網賽外卡邀請，便轉戰另一座義大利城市帕瑪，女單首輪雖然開賽首個發球被破，但她很快調整過來，直落二收下勝利。

賽後小威廉絲表示：「我開始感覺打起來更加舒適。以往我都覺得打紅土賽事超級舒服，但今年的狀況比平常更加困難，我想可能是自己有蠻長一段時間中斷參加紅土比賽。」

這是皮佳托生涯第一場WTA賽事，是小威廉絲生涯第1001場，賽後皮佳托也像個小粉絲跟小威合照，小威也樂於配合，並說：「這很酷也很有膽試，幾年之後當她回想起來會想到：『嗯，這是我第一場WTA比賽。』我也很希望當初為自己的第一場比賽留下紀念，這應該會很酷。」

(中時 )