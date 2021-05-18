防疫視同作戰，台中市政府因應確診者足跡劃定「禁止現場飲食街廓範圍」。市議員林德宇、江肇國等人18日說，經發局劃定範圍標準為何？明顯影響該區域各行業商機，應審慎考量疫情阻斷與商機損害。經發局強調，主要依據確診者居住地、活動足跡及駐足地點等，3個因素劃定管制範圍。

林德宇說，大里區出現確診者後，經發局第一時間即宣布確診者曾光顧的4間商家停業，並劃定禁止現場飲食街廓範圍；對市府第一時間斷然處置，阻斷感染源他予以肯定，但是要釐清的是劃定這樣街廓範圍，是以疫情阻斷的最大化為優先，還是對商機損害最小化？是否有明確的依據？

江肇國指出，以中央過去疫調資料，通常都只公布定點及交通方式；市府自創的區域型匡列劃設，管制作為只有禁內用、改外帶，卻讓民眾誤以為是管制區連進出都不敢，不但造成民眾認知錯誤，也引起不必要恐慌，市府有責任說明清楚這樣的劃設理由為何。

市議員張家銨說，市府進行疫調應該是衛生、警政單位，接觸人員及隔離安排是民政單位，進行環境消毒是環保單位；台中市府公告的管制圖劃設管制區域竟由經發局主導？經發局在劃定相關的街廓範圍時應謹慎，疫情要斷源斷鏈，同時經濟也不能垮。

經發局強調，該局會考量店家生意及防疫強度，主要判斷依據為確診者的居住地、活動足跡及駐足地點，依照這3個因素來劃定管制範圍；並由經發局劃設餐飲業不得現場飲食、實名實聯登記制及外帶外送範圍。未來會就範圍內店家復甦、補貼等作業上優先輔導。

(中時 )