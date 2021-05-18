雙北疫情風暴節節升高，繼昨(17日)本土病增加333例後，今天又新增102例，台北市長柯文哲下令要改變戰略，要求北市大型醫院成立院內專責病房， 未成立專責病房者將提供一定比例醫護人力供市府衛生局調度，前往檢疫所與防疫旅館服務，所有醫院必須將病房名稱與床位交出來，北市衛生局下午將會正式下達命令。

直播》本土確診擴大警戒恐升級?柯文哲再親上火線說明。

面對本土確診持續擴大，柯文哲再親上火線說明。(中時資料庫)

柯文哲表示，一般而言新冠肺炎到達後期會喘程度的病患只有20%，其中又有有4%必須到加護病房，既然只有20%絕對需要住院，因此整體戰略要重新設計，凡是快篩及PCR確診病患不需要直接住院，可以先施用退燒及止痛藥，過了10天候再評估，因為確診案例不一定要住醫院，可以在其他地方觀察。而住院者有情況好轉就可出院 從其餘國家狀況來看，這樣做可以保持最多醫療資源，台北市今天會開始執行

另外柯文哲也強調，快篩病患與PCR病患，將成立專責運輸單位，市府會徵調救護車即與巴士進行專責運送，由消防局統一調度。

指揮中心今天宣布全台各級學校明天起停課，台北市長柯文哲昨天已表示，社區感染已達到10％，要求市民應自動自發封城，要靠國民素質管理解決現在的危機，下午3點柯文哲將在台北市政府召開記者會，說明最新防疫措施，是否會進入準四級警戒格外讓民眾關切。

柯文哲昨天強調，希望大家要相信國民素質，現階段按照政府指引，應該還是會過關，目前確診者都有送到安心檢疫所或醫院裡面，現階段沒有確診者擺在外面現象，現在醫療量能還在處理範圍內。

(中時新聞網)