國內今新增240例本土案例，指揮中心公布，240例當中，新北市106例佔多數，以中和區33例最多、台北市為102例，其中48例分布在萬華。
指揮中心表示，今日新增240例本土病例，為男性112人、女性128人，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日到採檢日介於5月5日至5月17日。據指揮中心提供的數據顯示，新北市為106例、台北市106例、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。
另外，指揮中心日前公布的新北市板橋為染疫人口最多，今則變為中和33例最多；台北市106例中，仍是萬華48例佔多數。
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(中時新聞網)
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