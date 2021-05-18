桃園市八德區70多歲陳姓老婦日前中午提著兩盒雞精在街上行走，卻跌倒爬不起來，警消獲報前往，發現老婦並無大愛，只是講不出住址，幸好熱心的員警用小電腦，找到老婦資料。

八德警分局廣興派出所所長巡佐劉嘉億、警員邱淑慎17日下午1點多在轄內巡邏時，接獲民眾報案於新興路50多號前，有年邁老婦需要協助，警方立即到場察看，救護人員也到場初步檢查老婦身體並無大礙；據了解老婦在烈日當頭的正中午提著兩盒雞精獨自在馬路上行走，疑因有慢性疾病突然跌倒無法自行爬起來，經員警關切詢問老婦，但是重聽的老婦口齒不清楚的說名字及家裡地址。

警方便立即透過M-police小電腦系統，確認其資料是住在附近70多歲的陳姓老婦，警方以電話聯絡老婦的家人，其心急的丈夫拄著拐杖前來行動似也不是很方便，員警便將兩人一同載回距離約200公尺的住家，民眾也很感謝警方積極協助，並說老婦常常一個人到處走，有時跌倒就無法自己起身，很感謝警方、救護人員的積極幫助，未來也會多加注意。

八德分局在此呼籲民眾應多注意關心家中年長者，外出應著亮色服裝，以加強行車等用路人的辨識，同時提醒行車用路人應隨時注意車前狀況，如發現有民眾倒臥路旁，並立即通報警消人員到場處理，以確保民眾安全。

(中時 )