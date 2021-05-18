國中小遠距教學問題一堆，但事實上號稱「全台157所大學有155所大學在疫情緊急時刻採遠距教學」，其實也還沒準備好。有國立大學研究生表示，課堂需要大量討論，但常常有網速過慢、登入卡關、音訊不佳等問題；還有碩士生表示用的是教育部認定有資安疑慮的大陸線上通訊軟體上課，「要禁止大陸貨可以，但請問過去一年半有更好的替代方案嗎？」

目前不少大學都已經建置數位教學平台，例如台大是NTU COOL、台師大是moodle、陽明交大是E3、新竹清華大學是iLMS、eLearn、eeclass等。這類數位教學平台可協助教師課程管理例如上傳上課講義或影片、交作業、整理題庫等，主要都是非同步遠距教學；若要有同步線上互動課程，還是要透過視訊會議軟體如Google meet、Teams等。

一位國立大學碩士生表示，他們上課方式是書在家裡自己先讀完，並先把老師指定的作業寫好，上傳到學校的數位教學平台，上課時一起討論彼此的作業，互動很多。因為作業是繪圖，平常實體課時老師會搭配使用七八個白板，在教室到處遊走；不過改上同步網路課之後，老師必須在多個平台之間轉來轉去，非常辛苦。

陳姓研究生則表示，雖然上周就知道要開始上網課，上周末老師也特地教他們使用視訊會議軟體，但她登入時還是花了10幾20分鐘，而且上課時很卡；她表示，聽說有系所或他校使用教育部去年認定有「資安疑慮」的大陸線上通訊軟體。但問題是一年多以來同步遠距教學的工具完全原地踏步，疫情突然升溫，最順手就是這款軟體，教育部可以禁止大陸貨，但要給替代方案。

(旺報 )