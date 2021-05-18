先知？密報？傻傻分不清楚！國內本土疫情不斷延燒，連3日確診數都飆破百人，數字難料，豈料今（18）日卻有鄉民在PTT八卦板以「強者我朋友傳來的神秘數字」為題問卦，稱前（16）日開始，就有人連續以「神秘數字」來影射確診數，而且數字正好都吻合，連3日賓果的現象引發網友熱議，大家都傻眼不已！

有鄉民收到神秘數字又恰巧符合當日本土確診數。（圖／PTT）

其實每日確診數在指揮中心正式公布前，各界猜測全都不算數，可今日卻有網友在PTT八卦板提到，昨（17）日上午11時11分，他朋友發了「今天333」的訊息過來，結果記者會當日確診數正是333，令原PO忍不住驚呼「不知道是不是剛好運氣好被猜中」，接著更神奇的來了，該友人今（18）日上午10時50分再傳「今天240」，同樣符合今日確診數，嚇得原PO直呼「哪裡來的密報？」

接連3天類似事情不斷上演， 16日，媒體人周玉蔻上午11時46分發文「207！還好不是幾何式成長！」緊接著隔日，鄉民上午11時37分PO出「神秘數字333」，今日上午再爆出「神秘數字240」，由於這些數字都符合下午指揮中心記者會上公開的本土病例確診數，因此消息一出，網友議論紛紛，並質疑起原PO友人的身份，表示「是醫護人員或指揮中心人員的話，不意外啊」、「如果是醫護人員統計的，一定會知道」、「醫生群組都知道啊」、「誇張耶～內鬼」，另外也有人提醒，未證實前先公開散播當日確診數，恐有觸法疑慮，因此直言「你朋友猜的，你上來散播的，你覺得出事誰有責任」，當然依舊有網友見狀不禁戲稱問道「你朋友是co姐嗎？」

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(中時新聞網)