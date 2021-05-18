本土疫情持續延燒，連續4天都有3位數的新增確診病例，「封城」議題也不斷被提及，對於近日詢問度相當高的防疫保單有無相關理賠問題，保險業者提醒，各家產險公司的防疫保單都有將封城或封區列為除外項目，還是要有「隔離通知書」等書面文件，才能獲得理賠。

業者表示，民眾投保的防疫保單要能夠獲得理賠，「隔離通知書」是基本要件，包括居家隔離、集中隔離，而隔離治療，則須有「隔離治療通知書」，才能以此隔離通知書向保險公司申請理賠。

有關封城或封區的問題，以台灣產險目前已經停售的防疫保單來看，即有在除外責任中將「中華民國各政府機關命令限制或禁止特定區域之不特定人外出之封鎖措施」設為除外責任。

疫情嚴峻，包括國泰產險、富邦產險、旺旺友聯等防疫保單近期詢問度都大增，國泰產險即表示，因雙北地區疫情警戒至第三級，為配合政府防疫政策需求，避免群聚，已調整臨櫃投保案件採發放號碼牌方式分段辦理。

(中時新聞網)