陸軍33化學兵群今日前往臺北市捷運站實施消毒。軍聞社提供

根據軍聞社報導，陸軍33化學兵群今日仍加緊腳步前往萬華地區執行消毒任務，同時派遣兵力分赴臺北市捷運站及地區醫療院所實施消毒，讓通勤的民眾及醫護人員能降低感染風險，以保障國人健康安全。

陸軍33化學兵群上午派遣督導組及作業兵力共145員，出動悍馬車、背負式消毒器、MDS-106輕型消毒器、氣霧式消毒器等機具，在指揮官龔上校的帶領下，前往萬華市區及臺北市捷運站等地進行環境消毒作業，希望透過大範圍消毒防堵病毒擴散。

配合疫情發展，33化學兵群今日執行萬華區、大同區、大安區、中山區、松山區等28處捷運站全面消毒，針對車站內部、乘車月台、電梯及電扶梯等民眾常接觸的公共設施進行消毒，確保民眾通勤環境安全無虞。

33群指揮官表示，一連三天的捷運消毒任務依室內、外環境需求，使用不同消毒裝具，以提升作業效率；同時，消毒液成分是由稀釋後的漂白水填充，對人體沒有直接傷害，希望透過國軍化學兵部隊的投入支援，可以讓每天搭車的民眾能更加安心。

(中時 )