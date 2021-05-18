衛生福利部長陳時中今天投書日本產經新聞表示，台灣是全球因應傳染病最成功的地區之一，讓台灣成為世界衛生組織（WHO）成員，將有助於平息武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）。

第74屆世界衛生大會（WHA）預定24日召開，七大工業國集團（G7）外長會議本月5日發表聯合聲明，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），不過遭中國強烈反對。美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）日前也表態支持台灣以觀察員身分與會，但WHO已連續5年未發函邀請台灣參與世衛大會。

產經新聞今天刊登陳時中「與世界一同確保更具韌性及包容力的公共衛生體系」投書。

陳時中表示，新興傳染病不斷威脅人類的健康、經濟與貿易等，2019年底發源於中國武漢的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），到2021年3月底已造成全球超過1億2600萬人染疫、2700萬人死亡。

台灣的地理位置鄰近中國，一開始被預料為將是受武漢肺炎影響最嚴重的地區，但台灣運用過去對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗因應武漢肺炎，從2020年4月到12月間，締造連續253天零確診紀錄。

他表示，迅速有效的防疫措施，讓台灣經濟受到的疫情影響相對輕微，2020年國內生產毛額（GDP）成長3.11%，尤其第4季成長4.94%，在全球景氣衰退下顯得相對突出。

陳時中指出，民眾信賴政府是這次抗疫有成的重要因素之一，健全的醫療體系、嚴謹的檢驗策略、資訊公開透明，加上政府與民間合作，讓台灣成為全世界防疫最為成功的地區之一。

他說，武漢肺炎疫情再度證實，台灣不能被排除在世界公共衛生體系之外，台灣是全球監控新興傳染病警報系統中不可或缺的一環，且「台灣模式」能繼續阻止傳染病蔓延。

此外，陳時中說，台灣在疫情肆虐下，對於生技醫藥與醫療工具等，正進行迅速的研發與生產工作；台灣若能全面參與武漢肺炎試劑、疫苗與藥物供給平台，將可與全世界合作並做出貢獻。

陳時中說，武漢肺炎疫情重創世界各國，台灣身為負責任的國際社會成員，希望與世界衛生組織及全球公衛領袖合作，盡最大的努力保障每個人的健康生活與勞動條件。

他在文末呼籲，WHO及相關各方應堅定支持讓台灣加入WHO，及讓台灣全面參與WHO的會議、機制與活動。台灣將持續與世界各國攜手，共同落實WHO憲章明訂「健康是基本人權」，及聯合國2030年永續發展目標（SDGs）「不遺漏任何人」願景。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1100518

(中央社)