台灣本土疫情今天新增240例，短短8天，本土累積破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因為疫情確診的人多，等待安置的時間變長，所以住在家中的時候，等待期可能要提醒相關要注意的事情，全民要一起來抗疫。陳時中表示，大部分的人都是輕症，怕民眾疏忽，所以才提出一般情況時要注意的事項。

發言人莊人祥表示，昨天是針對確診個案要注意的事項，今天則針對，若家中出現確診個案，衛生單位通知住院前的注意事項，有四大項分別是如何照顧自己、照顧患者、進行健康監測以及正確手部衛生等細節。

莊人祥表示，照顧病患的部分，要提醒確診者多休息多喝水，發燒可以吃退燒藥。由於8成以上的人都是輕症，休息幾天後症狀可以恢復，等待通知的時候要注意症狀是否惡化，喘、呼吸困難、胸悶、嘴唇發青等，如有惡化，請聯繫119、衛生局或1922。

如為65歲以上，免疫力低下或有潛在疾病者，莊人祥表示，請不要直接照顧病患。若不是高危險族群，照顧過程要避免和病患直接接觸，也儘量讓個案有單獨的一人一室和獨立衛浴，若不得已要共用衛浴設備，要注意通風，用漂白水，每次使用後消毒。另要禁止訪客，避免共餐，餐具要用洗潔劑清洗，洗的時候戴手套。照顧者進入房間也需要戴口罩。

莊人祥表示，若接觸到血液、體液，要戴手套，也要用漂白水清潔確診者經常觸摸的地方。民眾也要多洗手，避免碰眼口鼻。照顧者要注意健康狀況，了解是否發燒、咳嗽、呼吸急促，若照顧後，自最後一天接觸日算起，隔離14天。

(中時 )