合庫金在18日下午由金控總經理陳美足主持線上法說會，合庫金今年首季獲利不僅再度大躍進，較去年同期成長16.4%，超出原先設定成長目標，金控總經理陳美足對此更進而指出，第一季七家子公司獲利全部成長，特別是銀行成長10%，證券成長141%，人壽成長48%。證券、人壽的表現優異，使得獲利結構銀行以外子公司佔比提高至18%，接近2成，是有史以來最高，已顯示合庫金「三引擎」架構更為成熟。

陳美足亦對合庫金集團的防疫措施特別指出，除了啟動異地、同棟分層辦公、居家遠距上班，並全額補助同仁施打疫苗及有薪的疫苗接種假、防疫照顧假、家庭照護假等，並建立集團即時通報網，業務分組備援機制，確保金融服務穩定運作，而今日合庫金的法說會，會議室內是保持5個人、採梅花座。

合庫金控最新統計顯示，第一季獲利表現穩健增長，合併稅後淨利新台幣47.77億元，較去年同期成長16.4%，EPS 0.34元，在股本增加3%下，每股盈餘仍能有17%的成長。陳美足指出，合庫今年將聚焦在五大主軸發展策略，分別為，核心業務重視創新、多元獲利整合成長、數位轉型加速推動、海外據點持續佈局、以及ESG與金融本業結合。

最新統計顯示，合庫金第一季七家子公司獲利全部成長，特別是銀行成長10%，證券成長141%，人壽成長48%。證券、人壽的表現優異，使得獲利結構銀行以外子公司佔比提高至18%，接近二成，是有史以來最高，朝著多元獲利策略方向穩定邁進。

陳美足分析，合庫利息淨收益以營運量擴增降低了利差影響，金融商品操作收益及財富管理手續費收入，受惠於資本市場行情，大幅增加，此外，活期性存款增加18%，顯示成本結構持續的優化。資產品質方面，優於去年同期，資本也進一步強化，資本適足率與第一類資本比率，都已經符合110年底D-SIBs內部管理資本要求，而中小企金融資餘額今年首季亦較去年同期成長13%。

陳美足也指出，第一季海外據點以新南向國家獲利表現最佳，較去年同期成長接近5成，其中去年4月成立的寮國永珍分行已經開始挹注盈餘。此外，越南河靜分行及美國休士頓分行都已向當地主管機關遞件申請。

對於財政部指示推動的公股金融事業ESG倡議平台，陳美足說明合庫金努力面向指出，包括組織上已經著手進行內部組織調整，原本成立位階較高的ESG永續辦公室，統籌專責集團永續發展相關的國際倡議與國際簽署，且專業顧問正協助公司參與碳揭露專案CDP的問卷評比，編製CSR報告書導入氣候相關財務揭露，以及SASB永續會計委員會發布的商業銀行會計揭露準則，提升氣候風險管理能力，且針對簽署赤道原則、國內全據點碳排盤查也都陸續啟動專案。

(工商 )