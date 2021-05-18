歐美及大陸汽車銷售數量回溫，預期今年全球碳黑需求量可增加8%，國際中橡(2104)18日指出，今年第一季中橡碳黑產能利用率已達74%，比去年第四季提升3個百分點，今年將持續專注高價值產品例如高補強碳黑等的研發創新。在全球車市景氣好轉，及高價值產品比例持續提升下，預期2021年的營運成長是審慎樂觀。

中橡今年年1-4月合併營收73.95億元，年成長42.59%；第一季稅後淨利3.9億萬元，同比已由虧轉盈，EPS為0.44元。

根據各調研機構預測，全球碳黑需求量，2021年仍處復甦階段，預計2022年才能恢復至2019年的需求量。中橡指出，2021年第一季美國、歐洲、大陸地區、印度車輛銷售年增率皆已恢復至正成長，中橡碳黑工廠今年第一季開工率已恢復至七成以上。

中橡營收比重，碳黑事業群貢獻度達64%、電池事業群佔約19%、生技事業群則佔14%。中橡指出，今年碳黑本業上，中橡除持續提升工廠生產效率，並更聚焦於具競爭力的高價值產品，包括低滾阻輪胎碳黑、高耐磨碳黑。

高價值產品銷量仍持續成長，中橡指出，2020年銷量較2019年成長10%。未來將針對電線電纜、油墨等應用，開發不同系列專用碳黑，滿足電線電纜屏蔽料之抗靜電、抗UV需求，以及印刷、電子級、工業等不同應用之高分散性需求，並深耕碳黑研發於高階橡塑膠、導電等不同應用市場，強化產品組合，持續提升高價值產品銷量比例。

至於生技事業群，中橡指出，龐貝氏症孤兒藥被授權人Genzyme公司，對美國地區及歐洲地區之權利金支付義務出現歧見，美國地區及歐洲地區權利金爭議皆進入仲裁，兩仲裁聽審程序已分別在2021年3月及4月間舉行，預期今年底前應會有仲裁結果。

(工商 )