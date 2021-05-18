繼中國電信公告將申請A股上市之後，同為大陸電信三巨頭之一的中國移動17日晚間也宣布即將回歸A股市場。中移動港股受此消息帶動大漲，截至下午2點20分，報50.4港元，上漲3.28％。

新浪財經報導，大陸電信三大運營商均在香港與美國兩地同時上市，中國聯通同時還在國內A股上市。中國電信和中移動相繼宣布回A後，三大運營商有望在A股齊聚。

根據中移動17日晚間在港交所的公告，為構建新型數智生態，激發高品質發展新動能，擬申請A股發行上市。公告稱，擬公開發行人民幣股份數量不超過9.65億股，其發行後的股份將占已發行普通股總數的4.5％（行使超額配售選擇權之前）。另外，中移動可授權主承銷商行使超額配售選擇權，超額發售不超過人民幣股份發行數量（行使超額配售選擇權之前）15％的人民幣股份。

中移動稱，上市後募得的資金，將用於新基建、新動能，推進數智化轉型，構建新型數智生態，包括5G精品網路建設專案、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設專案、新一代資訊技術研發及數智生態建設項目。

財報顯示，中國移動第一季營收人民幣（下同）1,984億元，比上年同期增長9.5％。其中，通信服務收入1,777億元，比上年同期上升5.2％。股東應占利潤為241億元，比上年同期上升2.3％。

(工商 )