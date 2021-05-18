台灣本土疫情持續爆發，一週以來，已經784確診，今天再度新增240例本土，確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。國內8天本土個案破千，累積1024例本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天坦言，社區中原來就存在病毒一段時間，現在只能越快找出病例，才能越快圍堵病毒。

指揮官陳時中表示，原來去年這段時間之前，我們病例都很少，社區基本上是安全的，但現在有三級、二級的區域，病例數也都兩、三百例，社區本來就存在一段時間，現在採檢出來的，是社區中本來就存在的，我們要越快速找出來，就越不會往外傳，不要外出，不要聚會，隨時保持高速警覺，把病例找出來後，傳播情況就會往下降，和以往的警覺完全不同。

陳時中強調，安置等待時，一定要特別注意，沒症狀的很多，找出來確診的無症狀者，很容易看起來沒什麼事情，大家警覺性就鬆了，

陽性率再慢慢往下走，但絕對數的下降和陽性率的下降，對於未來疫情的觀察是重要指標。

(中時 )