國際中橡(2104)指出，雖然疫情衝擊台灣及印度等地區，但國際中橡碳黑工廠今年第1季開工率已恢復至7成，上周末台灣雙北疫情提升至三級警戒，中橡雙北地區同仁配合集團採遠距辦公、高雄林園廠區營運尚未受影響。印度新冠肺炎疫情嚴重，目前中橡印度廠正常運轉，出貨受疫情稍有影響，未來營運需密切觀察印度政府是否擴大經濟行動限制。

國際中橡2020年合併營收171.06億元，合併稅後淨利6.76億元，每股稅後盈餘為0.75元。2020年全年營收比重來看，碳黑事業群貢獻度達64％、電池事業群約19％、生技事業群14％。

以碳黑需求量來說，根據各調研機構預測，2021年尚處復甦階段，預計2022年才能恢復至2019年需求量。而在碳黑本業上，中橡持續提升工廠生產效率，並更聚焦於具競爭力之高價值產品，包括低滾阻輪胎碳黑、高耐磨碳黑，並致力降低碳黑中多環芳香烴（PAHs）含量。儘管去年受到疫情衝擊，中橡高價值產品銷量仍持續成長，2020年銷量較2019年成長10％。

產品研發方面，針對廣大的橡塑膠製品市場，研發團隊已開發一系列高黑度與優異著色能力的特殊碳黑，推廣已有斬獲；針對電線電纜、油墨等應用，開發不同系列專用碳黑，滿足電線電纜屏蔽料抗靜電、抗UV需求，以及印刷、電子級、工業等不同應用之高分散性需求。

為調適氣候變遷風險，中橡指出，將持續利用循環經濟，回收製程中每一噸蒸汽；蒸汽除自用外亦可供給鄰近工廠使用，降低因使用燃油造成的空氣汙染；蒸汽也可轉為電力，供中橡廠區使用，減少購電量與碳排。2020年中橡透過循環經濟模式，共產生約1.5億度電，充分利用綠色潔淨能源。

此外，中橡表示，公司珍惜每一滴原料油，研發團隊透過調整反應器比例及製程參數，致力降低單位碳黑用油量，去年馬鞍山廠已針對產量較大的碳黑產品，降低用油量約3％；未來將持續推展至其它廠區，提升整體效能。

生技事業群受到被授權人Genzyme提出權利金疑義影響，集團已委託律師積極透過仲裁程序保障及爭取公司權益。此藥自2006年在美國上市10多年來，每年造福成千上萬幼小病患，至今仍是龐貝氏症的唯一解藥。如今該藥被授權人Genzyme公司對美國地區及歐洲地區權利金支付義務出現歧見，美國地區及歐洲地區權利金爭議皆進入仲裁，兩仲裁聽審程序已分別在2021年3月及4月間舉行，預期今年底前應會有仲裁結果。

(時報資訊)