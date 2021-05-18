根據一份呈交主管機關的文件，知名投資人及對沖基金經理人貝瑞（Michael Burry）披露對電動車大廠特斯拉放空的部位超過5億美元。

貝瑞是最先發現次貸風暴的投資人之一，不僅躲過這場金融危機，甚至能從中獲利。根據這份向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，截至第一季底，貝瑞旗下公司持有800,100 股或5.34億美元的特斯拉股票「看跌期權」（long put）。

當這檔股票下跌時，投資人便能從這些看跌期權中獲利。該文件指出，截至3月31日，貝瑞擁有8001筆賣權合約，不過其價值、履約價和到期日均不得而知。

受此消息打擊，周一特斯拉股價收跌2.19%，為576.83美元，盤中一度跌逾4%，本月以來特斯拉已下跌近20%。

貝瑞此前曾在推特上表示，特斯拉靠著出售碳排放積分來產生獲利，是一件危險的事。之後他刪除了該貼文。

貝瑞的公司名為Scion Asset Management，在2008年金融危機爆發前因對作抵押貸款證券而一戰名。Michael Lewis的著作《大賣空》（The Big Short），和之後拿下奧斯卡金像獎的同名電影，都以貝瑞作為主角的原型。

特斯拉今年流年不利，這也反映在該公司股價去年飆升逾700%，今年以來卻跌近20%的表現上。由於在中國爆發一連串負面消息，特斯拉4月在中國的電動車銷售量不到26,000輛，較3月大減27%，且全球零組件供應短缺，也使特斯拉在美國和中國的電動車生產受到阻礙。

(時報資訊)