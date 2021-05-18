由於近期國際原物料上漲，加上市場缺貨情況嚴重，連帶帶動國內廢鋁(硬料)價格上揚，其中南部大盤收購價大漲32.14%，報每公斤37元，廢鐵(次級鐵)北部大盤收購價上漲16.95%，報每公斤6.9元。(商品行情網)

(時報資訊)