《商情》原物料漲 帶動國內硬料漲逾30％ 14:502021/05/18 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於近期國際原物料上漲，加上市場缺貨情況嚴重，連帶帶動國內廢鋁(硬料)價格上揚，其中南部大盤收購價大漲32.14%，報每公斤37元，廢鐵(次級鐵)北部大盤收購價上漲16.95%，報每公斤6.9元。(商品行情網) 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ (時報資訊) #上揚 #硬料 #大盤 #收購價 #每公斤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 可悲！5天2次停電 下波換E、F組 網轟：2兆風電咧 - 財經 巴菲特抱了31年死心 狠砍光這檔股票 - 財經 - 工商 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。