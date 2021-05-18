創業家(8477)今天召開股東常會，承認109年度營業報告書及財務報表案，並通過配發2.45元現金股利及完成董事(含獨立董事)改選案。

該公司去年營收45.61億元，歸屬母公司業主淨利0.12億元，每股盈餘0.49元。董事長郭書齊表示，台灣電商產業相當競爭，創業家過去幾季營運表現不夠好，也是為什麼去年開始推動集團整併，透過整併，希望讓整個投資都更有效率。

創業家第1季產生虧損，對於下半年的展望，郭書齊比較偏保守看待，但對於整體整併的效益仍然是樂觀，經營績效會在今年第3季、4季逐漸展現。

他認為，整併效益可以分兩方面來看，第一是在組織整併上帶來的效應，以前是每個公司都要一個開發團隊，造成人力、資源的浪費，希望把團隊整併再一起，營運更有效率。其次，消費者到了松果購物，需要有業務開發、流量導引的成本，但消費者能買的東西都侷限在這邊，這樣也是造成效益相對來不佳，接下來要推一站式的服務，如何讓消費者到生活市集就能滿足他所想要買的東西，預期可以推動營收、營運績效上的成長。

(時報資訊)