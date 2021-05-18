疫情嚴峻之際，東元電機負責人黃茂雄與兒子黃育仁的東元經營權之戰，延燒至菱光公司內鬥，菱光科技監察人林久真，不滿公司董事長黃育仁未經董事會同意，以上億元委託元大證券徵求東元委託書，18日委託律師到台北地檢署控告黃育仁、元大證券高層共3人違反《證交法》。

林久真今天下午在律師陪同下到北檢遞狀，由於北檢位於目前疫情警戒第3級的台北市，因此林久真與律師為了避免被外界質疑違反防疫規定，在簡短說明後，隨即進入北檢遞狀控告。

律師表示，林久真是收到小股東的檢舉函，股東表示依據媒體揭露，菱光科技的董事長黃育仁疑似未經董事會決議同意，即花費逾新台幣一億元，委託元大證券處理徵求東元電機股東會委託書事宜。

律師指出，由於一億元金額，顯與一般徵求委託書之市場行情不合，故菱光科技董事長黃育仁恐有違背職務，並導致菱光科技遭受鉅額損害之虞，恐構成《證交法》特別背信罪等刑事犯罪，且涉有民事賠償責任。

(中時 )