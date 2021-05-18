疫情急速升溫，花蓮縣已進入準三級防疫警戒，就怕防疫出現破口，秀林鄉公所今天緊急封閉多個部落內的戲水景點，包括翡翠谷、砂婆礑溪、三棧溪及崇德板下漁場等，鄉長王玫瑰說，村民反映，連日來看見外地遊客到溪邊戲水，卻仍未戴口罩，引起族人驚慌，所以決定今起勸導民眾勿進入戲水。

鄉公所文化觀光課長高海雲說，三棧溪、翡翠谷、清水溪、砂婆礑溪是知名戲水景點，崇德板下漁場也是遊客划獨木舟的重要海域，疫情雖然升溫，但是這幾處戶外場所，仍可見遊客陸續湧入，公所今天公告暫時封閉，除了崇德海岸是配合縣府封閉到6月8日，其他4處封閉到6月14日，希望這段時間遊客及業者不要進入從事水域活動。

當地景美村長金治雄說，上週還有不少車子進入部落，來到三棧溪戲水，雖然是戶外溪水遊憩區，但遊客沒戴口罩，族人擔憂疫情傳染，而且部落長輩多，抵抗力弱，因此向鄉公所轉達村民憂慮。

高海雲說，這些景點旁分別有文創園區及旅遊諮詢中心，將派駐外館人員在路口處管制，近日也會設置告示牌，並在村內廣播宣導，告知遊客不要進到部落，若不聽勸可依傳染病防治法第37條的規定開罰，相關罰則可罰3000到1萬5000元。

同為秀林鄉內的太魯閣國家公園今天也同步發布管制措施，關閉室內展館，包括太魯閣臺地、布洛灣、天祥及合歡山遊客服務中心等室內遊憩服務據點，另外，園區山屋全面關閉並禁止進入太魯閣國家公園生態保護區，停車場容留數控管減量50％。

(中時 )