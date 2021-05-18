今日用電量估再創新高，台電備轉容量預測再下修至6.7％，逼近供電警戒橘燈。面對517停電是因黃昏太陽光電減少後夜間尖峰供電不足，連晚上都有限電危機。台電表示，目前祭出緊急備妥需量反映、調度民營電廠和增購汽電共生三招，但坦言供電仍很吃緊。

面對38度以上極端高溫，冷氣大開，景氣升溫，台電預估尖峰負載高出昨日的3744萬瓩，略升為3750萬瓩。

供給面部分，興達電廠1號機修復後重新併聯，台塑麥寮電廠3號機能提前結束大修，兩部機組加入發電可增加102.5萬瓩。但核三廠1號機今日仍持續進行大修中各項測試工作。台電預估今日系統最大供電能力為4002萬瓩，較昨日增加逾100萬瓩，預計備轉容量率約6.73％，供電燈號為代表「供電吃緊」的黃燈，但只要跌破6％，就會進入「供電警戒」橘燈。

面對黃昏太陽下山的夜間尖峰負載新危機，在水力發電受乾旱制條件下，台電也緊急拿出三招要來化解。

首先是要個別通知大用戶，抑低用電條件及加強需量反應措施，於下午4點後減少用電，約可減少80萬瓩需求。其次協調民營電廠嘉惠二期加入發電，這可增加25萬瓩供電能力。第三汽電共生機組躉售量增至161萬瓩，可增加16萬瓩供電能力。一來一回，約多出121萬瓩調度量。

台電坦言，今日供電仍然極為緊澀，會積極調度機組，並透過需求端管理抑低負載，呼籲用戶共同協力節約用電。

(中時 )