Sony Mobile發表全新5G手機--萬元防水夜拍機Xperia 10 III。繼2020年首度在Xperia 10系列中加入防水防塵規格後，Sony Mobile今年持續將旗艦機功能引進至萬元價位帶Xperia 10 III當中。

Sony Mobile總經理林志遠表示：「自2012年Sony Mobile推出第一支防水手機以來，防水功能已成民眾選購手機標配；Sony Mobile秉持更貼近人心的理念，持續推出第40隻防水手機，亦為第一隻萬元價位帶的5G手機Xperia 10 III，沿襲前一代Xperia 10 II廣受好評的輕盈手感、絕美日系外型，並融入更多令人期待的相機功能，帶來更強悍的功能規格與全方位的娛樂體驗！2021年Sony Mobile打造完整全系列5G手機，持續以5G領導品牌之姿引領市場，提供用戶更精采的行動生活體驗！」官方期待Xperia 10 III對比Xperia 10 II能期待銷量能提升20%。

Xperia 10 III作為第40支Sony Mobile防水手機，具備IP65/IP68防水防塵等級，搭配康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，為數位行動生活帶來更好的防護，無論是戶外戲水、午後陣雨，還是面對生活中各種水花噴濺的情況，都能保持運作如常。

Sony Xperia 10 III主鏡頭規格。（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 10 III搭載獨立三鏡頭相機。搭載1200萬畫素主鏡頭與兩個800萬畫素鏡頭，16mm超廣角鏡頭可捕捉寬闊風景；27mm廣角鏡頭駕馭各種不同日常拍攝場景；54mm望遠鏡頭拉近主體距離，為生動人像拍攝的最佳選擇。

Xperia 10 III相機更具有「夜間模式」，在低光源的環境下提升照片亮度平衡。不僅如此，全新進化搭載F1.8光圈及強化影像處理演算法，無論使用夜間或自動模式，均能減少低光源拍攝時的噪點；在艷陽高照或逆光環境下，Auto HDR模式可避免陰影處過黑或明亮處過白，畫面細節更加清晰，拍出更夢幻的背光人像照。

Xperia 10 III結合Sony數位影像專業與AI人工智慧，相機的「智慧場景模式」中不僅內建風景、美食、肖像、嬰兒等多種模式，更在智慧場景辨識功能中全新加入寵物場景辨識功能，能自動調整相機快門速度和ISO感光度，更容易地拍攝到毛小孩奔跑好動的時刻。Xperia 10 III同時導入10fps連拍功能，搭配照片亮度的提升技術，連續拍攝也能達到理想曝光；更支援4K高畫質動態錄影功能，以及Steadyshot智慧防手震錄影，確保移動中的影片拍攝效果穩定流暢。

Xperia 10 III搭載高通Snapdragon 690 5G處理器，為Xperia 10系列首款支援5G高速網路的智慧手機。延續 6吋21:9寬螢幕設計，搭載FHD+的OLED螢幕，並支援播放亮度動態範圍高於標準影音格式的HDR影像。承襲Sony電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術，內建影片影像最佳化技術，色彩呈現更加真實、細膩。21:9寬螢幕支援螢幕多工處理分隔視窗，更有全新彈出式視窗功能，遊戲中或瀏覽網頁時使用彈出式視窗快速回覆訊息，效率更提升！

Xperia 10 III延續前代設計，前後均採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面。機身重量僅169g、寬度68mm。Xperia 10 III推出「水漾藍」、「水漾粉」、「水漾黑」、「水漾白」四色。新機內建4,500mAh電池，電池容量較前代提升25%。同時透過Xperia智慧充電技術(Adaptive Charging)，在充電中同時監測手機電力狀況，確保電池不致過載，讓Xperia 10 III電池使用三年以上也依然保持健康。

購入Sony Xperia 10 III獨家再送KKBOX Hi-Fi無損音質首二個月免費暢聽。（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 10 III亦導入DSEE Ultimate數位音質還原技術，運用AI自動優化音訊頻率及位元率，讓所有樂曲都更接近Hi-Res超高解析音質。Xperia 10 III支援Hi-res高解析音樂，不論是透過無線耳機或以3.5mm插孔連接各式有線耳機，Xperia 10 III均能帶來宛如現場原音重現般的音質與細節呈現。

迎接Xperia 10 III上市，Sony Mobile規劃Xperia 10 III早鳥禮「風格選物大禮包」，自開賣日起至2021年6月30日止，至全台Xperia 10 III 銷售通路購買Xperia 10 III，上網完成登錄即可獲得「風格選物大禮包」（包含3C硬殼收納包、簡約桌上型吸塵器、真空不鏽鋼保溫杯），贈品數量有限。Xperia 10 III建議售價NT$ 12,990元。

購買Xperia 10 III到Sony Mobile行動通訊專賣店，獨享VIP尊榮服務，Xperia 10 III保固提升為2年，享受VIP會員生日禮之外，2021年12月31日前獨家送KKBOX Hi-Fi無損音質首二個月免費暢聽(KKBOX Hi-Fi無損音質服務提供超過四千萬Hi-Fi無損曲庫，最新推出Hi-Res 24bit歌曲，具備超過三百萬首包含華語、西洋、日韓等多國語系歌曲)。

(科技)