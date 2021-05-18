歷經513與517兩次無預警大停電後，全台電力供應量持續緊繃，今（18日）傳出若下午用電量再超標，台電將會再啟動分區限電，目前使用率已達92%，且下午為用電高峰期，停電風險大增，台灣再面臨停電危機，有網友質疑當初花2兆推動風力發電政策，但始終無法派上用場，令人無法接受，怒轟「2兆的風電咧？」

上周台電因人為疏失誤按開關，造成全台各地分區限電，影響415萬用戶，昨（17日）晚則因負載突升，供電能力不足，令66萬戶沒電可用，尤其兩次停電的對象都是C、D組引爆民怨。

然而稍早台電官網顯示供電燈亮黃燈，表示供電吃緊，備轉容量率只有7.4%，且台電證實供電緊張，不排除今再限電，若真有此狀況出現，擬從E、F組開始輪流停電。

消息一出，引爆PTT網友怒火，紛紛留言表示，「用愛發電啊，緊張什麼」、「全世界看好囉，台灣又要示範了」、「要改成你E、F組準備好停電了嗎？」、「到底發生甚麼事，缺水缺電疫情又爆發」、「台電到底在幹嘛」、「宅在家防疫，一定要電的啊，雙北學生那麼多人」、「再說一次，沒有缺電，只是輪流使用」。

其中花費2兆的風電政策卻只提供0.330%的發電量遭網友怒轟，「錢都進入權貴的口袋裡了」、「草泥馬的 0.066%的兩兆風電」、「協尋風電，在哪發電？」、「變成高層斂財工具了啊」、「如果2萬元發電就算了，但是是2兆風電，太誇張」、「綠電根本是用來酬庸的吧」。

根據台電官網數據，截至下午2點使用率已達92%，總用電量達3,710.4萬瓩，尤其下午1點至4點為用電高峰期，停電風險持續增加。

(中時新聞網)