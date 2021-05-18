金山區出現1人確診，公所派員全面清消。（金山區公所提供）

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增本土案例240例，其中新北市金山區有1例確診。據悉，金山區衛生所5月14日接獲通報，該女性案例因發燒至金山區仁愛路診所就診，經診所詢問，得知案主曾於5月9日至萬華區與家人用餐，衛生所即刻通報指揮官金山區長後指示安排案主進行採檢，並同步展開疫調，該案昨（17）日確診。

金山區公所接獲通報後，立即要求案主就醫診所停業一週，並立刻安排金山區清潔隊進行消毒，並安排診所3人進行採檢。

金山區公所表示，已針對案主平日工作場所調派金山區清潔隊於進行全面性消毒，衛生所已也進廠檢視要求廠內製作隔板並分流用餐，同時也對於案主工作內容和情形進行調查，共匡列7人進行採檢，並要求於採檢結果前於家中居家隔離不可外出，分別為共同用餐4名、共同上下班2名、1名和案主有近距離爭吵也被框列為採檢對象。

另也匡列案主同住家人4名安排採檢，分別為兒子、媳婦、2名孫女，並對住家周邊進行全面消毒作業。經了解與案主同住的兒、媳及2名孫女雖無症狀，但區公所仍要求2名孫女就讀幼兒園全力配合停課，並安排全面消毒，同時安排全體教職員及其家屬共17人進行採檢。

經疫調查出，案主於有症狀前3日至金山市區中山路邊採買，區公所也已調派金山區清潔隊於中山路進行全面性消毒，另更進一步安排全區大規模清消。

今日中央疫情指揮中心正式發布案主確診後，新北衛生局已即刻安排案主入住隔離病房。本案框列採檢人數共80人，將持續追蹤採檢結果，對於進行採檢作業的台大醫院金山分院，區公所也調派金山區清潔隊於每日進行院區周邊全面消毒作業。

(中時 )