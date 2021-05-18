今天傳出台大醫院也發生院內感染，有媒體引用不具名台大醫師爆料報導台大醫院院內經篩檢已發現許多新冠肺炎確診患者「且都是於住院前未篩檢」。消息引爆台大醫院院長吳明賢怒火，親自駁斥是假消息！強調台大目前收治確診病人都是急診篩檢或他院轉入「住院病人沒有一個篩到陽性」。不過，吳明賢也透露本土疫情的確吃緊，他說，目前台大醫院急診篩出陽性率約10％左右。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也幫忙澄清表示，台大沒有群聚現象，吳院長應該是針對網路謠言澄清，台大從一開始就很快配合中央醫療降載。住院病人全數篩檢一千多名，都沒有陽性個案。另外強調，台大收治很多確診個案，都是在急診室就診，要求篩檢，篩檢陽性後就收治。台大收治超過一百名確診個案，當然會造成醫護人員工作上的負擔。

張上淳說，台大用降載的方式，很多科部病房已經清出來，並沒有院內感染的發生。

台大醫院院長吳明賢昨發出「院長致同仁的信」，提醒同仁，「無煙硝的戰爭才剛開始，大家一定會辛苦一陣子」，希望大家一起攜手對抗疫情，結果有媒體引用引用不具名台大醫師說法，認為，突然發出此信，是因為便是台大院內經篩檢已發現許多新冠肺炎確診患者，且都是於住院前未篩檢，引爆院內感染隱憂，更有醫護人員因接觸確診者被居家隔離，導致院內人心惶惶，吳明賢才發信安撫人心。

吳明賢今天怒氣十足，強調新冠肺炎是法定的傳染病，一切都要通報中央的，不知道這些消息從何而來，怒斥有些人「越混亂的時候，越唯恐天下不亂」以獲取關注。

吳明賢說，自己寫這封信的理由很簡單，台大醫院早就預測社區大流行會來，上周就開會挪開病人、劃出防疫病房空間，接下來要做的，在醫療量能降載之後，很多醫師都要參與照護病人，所以才寫信要同仁做好準備。

此外，吳明賢更透露本土疫情的確吃緊，他說，目前台大醫院急診篩出陽性率約10％左右；而台大醫院早在一個月前就擴大針對常規住院病人篩檢，但住院病人沒有一個篩到陽性。

(中時 )