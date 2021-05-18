頭份興華高中資處科505班學生參加今年「國際學校網界博覽會」比賽，榮獲最高榮譽白金獎。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份興華高中資處科505班學生參加今年「國際學校網界博覽會」比賽，榮獲最高榮譽白金獎。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

「國際學校網界博覽會」是由美國教育部所贊助的研究計畫，從1995年開始，每年辦理一次世界性的網界博覽會，頭份興華高中資處科505班學生參加今年比賽，榮獲最高榮譽白金獎，消息傳回學校，師生同賀與有榮焉。

興華高中資處科505班學生參加今年國際學校網界博覽會比賽，校方動員了劉大裕、林欣霈、古義宗及江明珠等多位老師全力指導下，參賽學生運用英語、網頁設計、商業概論及美術等科目的相關知識，結合國樂的主題，經過蒐集文獻、採訪、問卷調查等研究步驟後，以全英文方式呈現網站內容。

資處科505班學生透過這次活動，將課堂理論與實務結合，也乘此機會向全世界介紹台灣本土特色，將國樂與客語歌謠推廣出去。並且，由於這是國際性的網頁設計比賽，而且是製作英文網頁，參賽師生將雙語教育及高職資料處理結合，成了一大亮點。

比賽結果日前發布後，興華高中團隊首度榮獲最高榮譽的白金獎，將擇日受邀赴總統府接受表揚。

(中時 )