台灣自4月底以來，由於諾富特事件造成防疫破口，本土染疫人數近日屢屢破百，成為新冠肺炎流行以來台灣最大公衛危機，民進黨政府的防疫形象與政策也正面臨考驗，加上此時又爆發全台大停電，許多民眾生活受到影響，兩者夾攻下引爆各界怒火。對此，國民黨台南市議員謝龍介感嘆，這段時間以來發生的事，照出「民進黨台灣價值」的內憂外患，這款失控的台灣價值，民進黨能不腐化？

謝龍介今（18日）在臉書發文表示，對一般人來說，時間是最好的良藥，當你力不從心時，時間會讓你把該忘的忘掉。但對政黨、政治人物而言，時間卻是最好的照妖鏡，這波疫情，照出了「民進黨的台灣價值」的內憂外患，面臨缺水、缺電、疫情升溫且疫苗不足等多項危機，蘇貞昌一再強調的「有政府，請安心」，但他要問總統蔡英文，政府真的有讓小老百姓們安心嗎？

謝龍介批評，面對政務官不願坦承、故弄玄虛的伎倆，老百姓唯一破解的方法就是：永遠不該質疑提問的人，而必須質疑負責解決問題的人。他請民進黨老實面對民意，放著重要該做的事不做，只靠口號、發梗圖耍弄人民，這款失控的台灣價值，民進黨能不腐化？蔡英文執政下的台灣何去何從？

許多網友也在其po文底下留言表示，「不缺電，但要分區來供電；要收心，疫苗在路請放心」、「台灣最悲哀的就是把這麼重責大任交到無能雙標中手上！現在一爆發起來，他還在像無頭蒼蠅一樣，都拿不出有效對策防堵與控制」、「只會更慘」。

(中時新聞網)