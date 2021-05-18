新冠肺炎疫情(COVID-19)未歇，根據捐血中心資料顯示，全台各地血液庫存不足，基數高居不下，永慶房產集團號召屏東區加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產)共23家門市一起挽起袖子響應捐血活動，於5月14日在屏東捐血中心舉辦「熱血挽袖，愛傳世界」捐血活動，邀請民眾捐血一袋，救人一命，發揮企業的影響力，減緩血庫存量不足的問題。

屏東區三品牌經管會會長徐大順表示：「有意義的活動當然要積極參與！秉持著『人飢己飢，人溺己溺』的人道精神，永慶房產集團旗下三大加盟品牌平時就會不定期舉辦公益活動，獲得許多里民、店家響應，這次捐血活動也是由永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產三大加盟品牌共同合作，預計至少募集到200袋血袋，希望藉由三品牌的力量幫助捐血中心補足血庫存量，一起把愛傳出去！」

屏東區永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產共同舉辦捐血活動，希望幫助捐血中心補足血庫存量。(圖/永慶房屋提供)

徐大順會長同時也是永慶不動產屏東站前加盟店的店東，為了提醒大家捐血需做好防疫！特別派出永慶同仁每小時10人到現場維持秩序，提醒民眾保持社交距離，做好分流避免群聚，並以輪班的方式協助捐血活動順利進行，更考慮到梅雨季即將到來，特別設計永慶加盟三品牌的特製「傳愛傘」，致贈給前來捐血的民眾。

徐大順會長補充：「過去捐血中心平均每天只募集到60~70袋血袋，捐血量嚴重不足，希望未來可以持續與捐血中心合作，發揮『有血出血、有力出力』的精神，也期盼民眾可以和永慶一起定期捐血，幫助社會。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，平常也持續支持在地活動，以行動回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，未來也將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。

捐血還是要做好防疫！永慶派出同仁到現場維持秩序，提醒民眾保持社交距離，做好分流避免群聚。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)