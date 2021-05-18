美國總統拜登在去年競選時，綠能和電動車為氣候與能源政策重要一環，並提出兩兆美元「綠色新政」29%與電動車有相關，包含增加購買補貼、增加電動車研發、廣設充電站，拜登目標是2024年美國需設50萬個充電站，對於發展電動車的決心可見一般。另外，歐洲各國普遍以2030~2040年禁售汽油車、全換電動車為目標；東南亞如印尼、泰國等，除了增加電動車銷售，亦有意推動本土電動車產業鏈的發展。永豐金認為，繼PC個人電腦、智慧型手機後，下一個有能力改變人類未來生活的重磅科技將由電動車領軍。

永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，政策、研發、及續航力提升，三大動能支持電動車產業長期成長趨勢，周邊供應鏈包括電池、充電樁亦都受惠。電動車產業目前三大成長動能：（1）各國政府政策大力扶持；（2）電動車廠、傳統車廠致力推出更多全新電動車款；（3）續航力提升，充電基建漸趨完善，消費者購買電動車意願提高，也喜愛駕馭電動車所享有的「時尚感」。電動車產業的黃金十年才正開始。

根據研究機構預估，到2025年全世界每年銷售約1億台的新車之中有20%（2,000萬台）屬於電動車，五年成長約兩倍；知名投資機構ARK也發布報告指出，特斯拉2025年交出500萬台的新車，五年倍增九倍。傳統車廠輸人不輸陣，積極投入開發、銷售電動車計畫。

(時報資訊)