官方周二公布的數據顯示，英國1~3月的失業率意外地再次下降，來到4.8%；而路透經濟學家調查的預測為4.9%。

另一份數據顯示，四月份勞動力市場好轉。隨著企業對新冠病毒管制措施的鬆綁而做出調整，英國四月企業雇傭的員工人數降前一個月增加9.7萬人。

英國國家統計局表示，此意味著，與2020年2月疫情爆發前相比，就業人數的減少，收窄至77.2萬人。

數據亦顯示，隨著英國在疫苗接種獲得進展，企業招聘工作開始增加。

(時報資訊)