《國際經濟》4.8％ 英上季失業率意外再降 15:072021/05/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 官方周二公布的數據顯示，英國1~3月的失業率意外地再次下降，來到4.8%；而路透經濟學家調查的預測為4.9%。 另一份數據顯示，四月份勞動力市場好轉。隨著企業對新冠病毒管制措施的鬆綁而做出調整，英國四月企業雇傭的員工人數降前一個月增加9.7萬人。 英國國家統計局表示，此意味著，與2020年2月疫情爆發前相比，就業人數的減少，收窄至77.2萬人。 數據亦顯示，隨著英國在疫苗接種獲得進展，企業招聘工作開始增加。 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ (時報資訊) #英國 #失業率 #數據顯示 #意外 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 疫後宅經濟 大陸網購額增27.6％ 04:102021/05/18 焦點新聞 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 科技股整理過仍是投資主流 11:512021/05/18 財經 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 可悲！5天2次停電 下波換E、F組 網轟：2兆風電咧 - 財經 巴菲特抱了31年死心 狠砍光這檔股票 - 財經 - 工商 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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