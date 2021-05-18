合庫金(5880)今舉行線上法說會，合庫金2021年第1季合併稅後淨利47.77億元，較2020年同期增加16.40%。合庫金控2021年第1季稅後淨值報酬率7.98%、稅後資產報酬率0.46%，每股稅後盈餘0.34元。

核心子公司合庫銀行2021年第1季稅後淨利39.74億元，較2020年同期成長10.11%，主因淨收益增加。合庫銀行2021年第1季淨收益較2020年同期成長4.82%，主要動能來自於手續費淨收益及金融商品（含兌換）獲利增加所致。首季合庫金每股淨值為17.58元，合併資產達4.2兆元。

合庫金控資本適足率126.63%，雙重槓桿比率114.95%。合庫銀行資本適足率15.14%，第一類資本比率12.78%。合庫銀行逾期放款比率為0.30%；呆帳覆蓋率為412.53%。

合庫銀行2021年第1季放款為2兆3547億元，較2020年同期成長4.71%，主要動能為中小企業放款成長12.79%。合庫銀行2021年第1季存款為3兆2723億元，較2020年同期成長10.20%，主要係新臺幣總存款餘額增加10.68%及外幣總存款餘額增加7.61%所致。合庫金首季獲利結構中，合庫銀仍是最大貢獻者，占比達81.78%，非合庫銀的子公司獲利占比朝2成邁進。

海外市場方面，配合政府新南向政策，合庫銀行持續推動越南河靜分行及平陽代表人辦事處申設進程，逐步串聯中南半島金融服務網路，另看好美國景氣復甦前景，規劃於美國中部申設休士頓分行，逐步完整布局海外市場並提供優質金融服務，期成為客戶跨境融資與資金調度首選銀行。

(時報資訊)