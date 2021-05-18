案2256足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

中央流行疫情指揮中心18日公布確診人數為本土240例，其中新竹市在近期疫情保持的0確診，18日破蛋，被公布的新增1例確診病例案2256為60多歲男子，是竹科園區廠商外包人力，雖因輕症，但因5月8日、9日有萬華活動史，因此於15日主動篩檢，17日晚間確診，已安排隔離就醫，目前已匡列相關接觸者8人。

新竹市長林智堅18日下午緊急舉行記者會說明，案2256於5月8日上午9點於新竹轉運站搭乘新竹客運到台北市，10點到台北轉運站、10點30分到紅菱閣旅館，一直到晚8點30分至9點之間搭265號公車（西園路二段下車），9點30分到寶興街友人家。

5月9日上午10點搭265號公車到龍山寺下車，11點到萬華星辰茶藝館，晚間8點到台北轉運站搭新竹客運回新竹，並於晚間9點30分回到新竹轉運站。

接下來10日至15日的每天上午7點到晚間的7點都到公司上班，僅11日晚間騎機車到北大路加油站（北大路374號）加油，一直到15日下午1點30分因認為自己有萬華活動史而騎機車到醫院採檢，16、17日未外出，昨天被醫院通知確診安排就醫。

林智堅說，此確診案例上班地點在竹科，是廠商外包人力，生活主要往返公司、家中，在公司全程佩戴口罩；在家期間皆無外出用餐消費行為，有1名同住家人。確診後已匡列相關接觸者8人，其自訴搭車時都有全程戴口罩，已向新竹客運索取監視器，希望能夠找出更多確定的共乘者篩檢與要求自我監測。

(中時 )