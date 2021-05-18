新北市中和警分局今（18日）上午配合中和區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」，由中和區長賴俊達率隊。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（18日）上午配合中和區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」，由中和區長賴俊達率隊。（中和警分局提供）

國內新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心今（18日）公布國內新增245例COVID-19確診病例，分別為240例本土及5例境外移入。新北市中和警分局今（18日）上午配合中和區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」，由中和區長賴俊達率隊，53歲郭姓女子在便利商店內購物未佩戴口罩，依法通報衛生局開罰。

分局長李建廣及保防組長許寮規畫兩組6名警力，針對傳統市場、量販店、商家、小吃店及餐廳等，執行防疫聯合稽查，稽查重點，依據市府公告，餐飲場所必須落實「實聯制」、社交距離、隔板並採取梅花座等防疫措施，無法落實者應採取外帶。

取締行動中，郭女在便利商店內購物未佩戴口罩，通報衛生局依違反《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元罰鍰。中和警分局強調，未戴口罩勸導不聽者，強力執行移請衛生局裁罰。

中和警分局呼籲，民眾防疫期間配合政府防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守社交距離的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，齊心防疫，嚴防疫情擴散，降低感染風險。

(中時 )