八貫（1342）去年營收15.3億元、稅後淨利1.96億元，年增6.14％、8.7％，EPS3.2元；18日股東常會通過每股配發現金股利2.5元，配發率78％。目前訂單需求暢旺，稼動率亦幾近滿載，隨著全產品線訂單能見度至7月底，營運表現維持逐季成長可期。

八貫深耕戶外用品多年，且客戶皆為國際品牌大廠。去年因新冠肺炎疫情大幅帶動各式醫療級氣墊床出貨成長，加上下半年起戶外產品拉貨力道明顯回溫，推升全年營收創下歷史新高，規模經濟帶動獲利成長。

八貫表示，全球疫後生活型態已有大幅改變，尤其戶外用品市場大幅成長，今年即感受相關需求明顯增加，戶外用品客戶拉貨積極，前4月營收較去年同期成長21.49％。目前訂單需求暢旺，稼動率亦幾近滿載。

尤其，4月起調漲部分產品售價，加上醫療級氣墊床部份，新廠已通過北美第一大醫材通路商Hill Rom認證，開始全產線生產。隨著全產品線訂單能見度明朗，在新單、新產雙效助力，營運蓄勢更上層樓。

(工商 )