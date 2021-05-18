勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，大陸稅局強化稽查行業為針對農副產品生產加工、廢舊物資收購利用、大宗商品購銷、營利性教育機構、醫療美容、直播平、仲介機構、高收入人群股權轉讓等，台商應留意稅務風險。

中國大陸國家稅務總局近期為貫徹《關於進一步深化稅收徵管改革的意見》，要求各地稅務部門以稅收風險為導向，精準實施稅務監管。

為配合金稅四期上線，中國大陸進一步健全完善稅務、公安、海關和人民銀行四個部門的協作機制，將強化稅收大數據風險分析，精準有效聯合打擊虛開騙稅之違法行為。

中國大陸台商若經營補習班、醫療美容、仲介機構等行業，客戶大多是最終消費者，經常以現金、微信及支付寶為收付工具，且成本費用難以核算，容易出現隱匿收入、虛增成本費用等常見的偷稅行為。

為因應中國大陸之大數據精準查稅，徐曉婷建議，企業應執行四大控管措施，包括金流、票流、物流要一致，還有日常納稅申報指標要在合理區間、做好內部人員之資訊管控、避免被其他部門列為失信企業等，以避免不必要的稅務風險及稽查成本。

(工商 )