看準全球半導體高速成長趨勢，富邦投信將於5月25日起募集富邦台灣核心半導體ETF基金，預定將於6月10日正式掛牌上市，證券簡稱為「富邦台灣半導體」、證券代號00892，追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，鎖定世界核心、台灣製造的半導體產業股票，在國際半導體市場一片看好，加上未來台灣晶圓製造大廠產能大幅擴張，讓投資人可以用銅板價一次買齊台灣核心半導體大廠。

「ICE FactSet台灣核心半導體指數」自2015至2020的6年間，含息績效高達188％，是臺灣加權報酬指數的3.23倍，績效亮眼，儘管近2個月台積電股價下跌了近2成，然而富邦台灣半導體(00892)ETF擬任經理人陳靜如認為，未來半導體產業仍持續高速成長，根據國際半導體協會SEMI預估，在5G、IoT、電動車對半導體晶片需求提升下、晶圓代工產能供不應求，全球半導體矽晶圓出貨成長趨勢將由2020年的年增2.4％提升至2021年的5％、2022年更有望進一步提高至5.3％，並有機會於2023年創新高，矽晶圓大廠亦陸續計畫擴廠及漲價，預期矽晶圓產業將邁入上升循環。

此外，晶圓代工的大規模擴廠，也將帶動上游矽晶圓需求提升，預期2020年至2024年全球將增加至少38座12吋晶圓廠，月產能將提升約180萬片；台廠方面，晶圓雙雄台積電將投入1,000億美元於先進製程及成熟製程，聯電亦投入1,000億美元於12吋產能擴張。預期新增的晶圓代工產能將於2023年陸續放量，晶圓代工製造商將預先確保上游矽晶圓產能，在需求明確提升下，矽晶圓將配合半導體成長，展望樂觀。

富邦台灣半導體(00892)ETF追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，指數市值涵蓋率佔台灣半導體產業逾9成，該指數除了重視市值及流動性外，由FactSet的RBICS(Revere Business Industry Classification System)產業分類篩選半導體相關類股後，更以營業利益GPA(營業毛利/總資產)做為排序標準，精選出最精萃、最核心的優質企業納入股票池，也就是說，投資人擁有這一檔ETF，就等於是投資核心產業中的核心標的，30檔半導體產業精隨，只要以15元價格即可一次滿足，陳靜如強調，對於小資族或曾在半導體個股中猶疑不定的投資人而言，富邦台灣核心半導體ETF的推出，可說是一大福音。

(工商 )