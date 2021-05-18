櫃買中心18日指出，785家上櫃公司已經於5月17日公告申報110年第1季財報，統計全體上櫃公司第1季營收5,992億元，年增1,059億元以及年增幅21.47％；第1季稅前淨利699億元，年增349億元及年增幅99.43％，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心分析指出，上櫃公司第1季所有產業稅前淨利皆較109年第1季增加（包含塑膠工業虧損減少），而493家上櫃公司稅前淨利成長達20％以上，占全體上櫃公司63％，獲利成長金額較大主要為生技醫療業、電子零組件業及半導體業。

統計14家上櫃公司每股盈餘（EPS）超過5元，2元到5元有62家公司，1元到2元有113家公司，整體獲利上櫃公司有583家，占比重七成五，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

統計到5月17日，上櫃公司擬配發109年度現金股利之家數計531家，占比重7成，其中25家每股配發現金股利超過10元，5元到10元有50家公司，2元到5元有171家公司，現金股利配發超過2元總共有246家；現金殖利率高於2％有417家公司，占比重53％，顯見上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。

櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS 排名資訊，可查詢櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/上櫃公司EPS排名）。另也可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E 點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

(工商 )