桃園購物中心陸續開始實聯制及更改營業時間，中壢大江購物中心就公布，營業時間將於28日前改為早上11點開店、晚上8點半閉館，而館中防疫升級加強，包括商場出入口皆有酒精消毒設施，配合政府規範執行實聯制，同時嚴格執行進入賣場須配戴口罩，嬰兒手推車租借使用採用實名制，餐廳、店櫃與商場公共區域皆定時消毒，內部員工分組上班，降低接觸感染的風險。

台茂購物中心則是把營業時間的調整延長至31日，即日起將改為早上11點半到晚上8點半的營業時間，同時將落實入館實聯制登記，會員卡友可透過登入台茂APP，依步驟點選並輸入相關資訊則可迅速完成實聯制登記，至於非卡友則需掃描QR Code填寫電子表單或填寫紙本登記表，包括姓名、電話及同行人數。另外進入主題餐廳要配合登記資料，提供QR Code掃描電子表單，填妥姓名、電話的個人資料才能進入餐廳及點餐，而防疫期間則常態設有出入口體溫量測管制與入場人數總量管制，達50％則進行管制。

(中時 )