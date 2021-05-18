高雄鳳山區仁惠婦幼醫院爆發院內群聚感染，確診行政男職員足跡引發關注。該男一度想隱匿足跡，二次就醫才不得不坦承。高市衛生局坦言，該男「一日北高」就是為了去茶店，還與小姐在密閉空間內親密接觸。

仁惠醫院確診男員工曾於5月8日到萬華區活動，並於當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，9日在家未外出，10日出現喉嚨痛症狀前往小診所就醫時，並未誠實告知萬華旅遊史，導致該診所內5名醫護以及17名民眾被匡列居家隔離。該男發病後還連續上班至13日，直到17日症狀並未減緩、被緊急送到醫院急診後，才說出曾經前往萬華，最終確診。

媒體追問，該男一日北高跑去萬華做什麼，高市衛生局答「就是去茶店，最夯那個」。記者再追問該男有無在密閉空間與小姐接觸，高市衛生局答「當然有！」但強調相關疫調已交給台北市衛生局處理。

由於該男在院內足跡也遍佈多樓層，為了阻止感染擴大，高市府連夜啟動「仁惠醫院清零專案」，分三圈採檢，第一圈為39位呼吸照護病患（轉診至高雄12家醫院的負壓隔離病房隔離）、55位醫護相關工作人員（進行居家隔離），第二圈為5月7日迄今、有進出醫院的22位包商相關人員，目前仍在檢驗中。第三圈為5月7日迄今、127位門診就醫民眾及55位陪探病家屬，今日已陸續通知採檢，預計一天可完成。

18日凌晨該院快篩結果顯示，一名女護理師呈現陽性，一早也被防疫專車送往隔離，先生趕來送物資時還一度遭不知情的媒體大陣仗包圍，導致大批電視台記者也深陷感染危機。市府目前正進行相關疫調已通知她的先生、兒女自主居家隔離。

據了解，女護理師疑似是在院內健康檢查時、排隊排在染疫男職員後遭傳染。衛生局表示，男職員是否傳染給女護理師，需進行兩人病毒基因序列的比對，若相同即算在院內感染，若不同則可能是各自在不同地方感染。

(中時 )