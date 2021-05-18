中華郵政一名職員16日早傳出疑似確診，該職員曾於5月10日參加郵政工會模範員工表揚大會，董事長吳宏謀、交通部長王國材、勞動部長許銘春皆出席，且眾人現場唱歌與合照皆都未戴口罩，引起熱議；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(18)日進一步指出，研判該案是在晚宴後去萬華進行相關活動，並在那時候染疫的。

勞動部當時回應，許銘春部長確實於當天下午4點出席該場表揚活動，抵達會場後直接上台擔任頒獎者，該名疑似確診者為活動觀禮來賓並未上台領獎，也未與部長有近距離接觸，幾位部長全程都有戴口罩，只是部分受獎人希望脫下口罩照相才脫下口罩。

媒體問到該案是否有篩檢？足跡是否有掌握？陳時中說，該案有無篩檢自己並不清楚，研判相關確者患者晚宴後前往萬華進行相關活動，並在那時候染疫，換句話說和幾位部長接觸時間還不是在接觸病毒的時間，但因為不算有接觸史，就不會列入公費篩檢名單。

陳時中說，前段時間自己拍照時常被他人要求把口罩拿下來，但情勢已經不同了，很多人戴著口罩其實比較好看，現在口罩戴牢對人才有禮貌，呼籲就算是照相也不要拿下來。

(中時 )