台灣本土疫情持續爆發，一週以來已經784例確診，今天再度新增240例本土，確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095），國內八天本土個案破千，累積1024例本土個案。

指揮中心表示，新增之死亡個案分別為案1522與案2095。其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，為住在亞東醫院的患者，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡。我國至今累計14例死亡個案。

發言人莊人祥表示，對於今天這名死亡個案，他的看護採檢陰性，有關亞東醫院死亡個案，和指標病例是同病房，擴大採檢確診，因為他經過二採檢，到十七日確診，十七日死亡，他本身有慢性阻塞性肺病，高血壓、糖尿病、中風等，本身有不明原因肺纖維化，本身就有很多慢性疾病，感染途徑，應該是被指標病例感染所致。

(中時 )