桃園市一名3歲男童與家人出門採買防疫物資，不小心與家人走散，獨自在人行道哭泣，有民眾發現後趕緊報案，轄區派出所巡邏員警獲報後，立即趕往現場，男童神色緊張、情緒激動，詢問時也不願開口回答，最後員警將男童帶回派出所後，利用線上警網及社區Line群組雙重管道協尋，終於找到正在到處找孩子的家長，一家人開心團聚。

中壢警分局文化所警員雷維義、陳建昌，17日巡邏勤務中，接獲民眾報案在住家附近有幼童疑似走失，男童因不安而不斷哭鬧，員警現場耐心安撫情緒，透過聊天獲取男童信任，帶回派出所照料並提供水與零食果腹，男童終於破涕為笑。隨後派出所所長透過轄內社區Line群組協尋，發揮警民合作精神，在最短時間聯絡上男童父親，男童父親在派出所情緒激動地向警方表示，與男童外出購買防疫物資，一時疏忽下才讓兒子走失，幸好有熱心民眾與警察的協助，才能找回小孩，非常感謝大家的幫忙，見到失而復得的寶貝，父子倆相擁而泣，並對警方熱心為民服務深表肯定與贊同。

警方呼籲家長帶孩子出門務必要提高警覺，在人多的地方孩子容易走失，所以只要離開家門，大人的目光應該就要時時刻刻停留在孩子身上。另外平時要教導孩子，萬一走失了要在原地等，不要慌張亂跑，可以尋找有孩子的大人求助。

(中時 )