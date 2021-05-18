台股今（18日）開高走高，各大類股全面翻紅，其中網通股聯亞（3081）意外成為討論焦點，疑似有投資者誤將「聯亞」認為是研發國產疫苗、未上市櫃的聯亞生技，因此當總統蔡英文今發表重要談話，多次提及聯亞疫苗新進度時，帶動聯亞的交易量激增，並衝上最高價245元，引起網路熱議。

台灣本土疫情持續擴大，各界關注國產疫苗何時量產，總統蔡英文今（18日）視察指揮中心時，5分鐘談話3度提及聯亞生技、高端等國產疫苗廠商，並喊話預計7月底前能有第一波疫苗量產。

在蔡英文發表談話的同時，「聯亞」股價翻紅，衝到盤中最高價245元，引發PPT網友熱烈討論，紛紛表示，「花王事件再一次」、「從上禮拜就有人開始買錯」、「我還真的搞錯了，馬上出掉」、「買錯+1，花王事件翻版」、「之前買錯，馬上認賠」。

散戶誤將網通股聯亞當成疫苗股，總統蔡英文談話提及聯亞生技時，衝上最高價。（截取自Yahoo股市）

此外，Podcast財經節目《股癌》主持人謝孟恭也在臉書專頁上發文表示，「總統講到聯亞（生技未上市），大家跑去買聯亞（網通），摁，合理，這就是股市。」

網友紛紛回覆，出現「聯發vs聯發科的概念」、「花王事件2.0」、「總統都開示了還不買爆XD」、「ISIS(伊斯蘭國）在亂的時候，美股ISIS（藥廠）也是大跌」、「廣達跟廣達香啊！筆電代工變肉鬆⋯」、「鋼鐵股狂噴時，威剛(鋼)也是大漲啊！」等留言。

去年花王事件則是投資者將印刷股花王誤認為是清潔衛生用品大廠花王，因而讓花王股價大漲，迫使花王發重訊澄清，公司為100%的印刷廠，並非日本花王公司。

聯亞則是國內光通訊大廠，主要生產雷射二極體(LD)、檢光器(PD)磊晶片等光通訊元件，聯亞生技則是國內疫苗大廠，但股票並沒有上市櫃，研發的新冠肺炎疫苗已有條件進入二期臨床試驗。

聯亞昨（17日）收在239元，上漲14元，漲幅達6.22%，今盤中一度衝高至245元，終場收在236元，下跌3元，跌幅為1.05%。

(中時新聞網)