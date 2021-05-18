國內新冠肺炎疫情蔓延，新北市警察局各分局配合區公所執行取締未戴口罩。（警察局提供）

國內新冠肺炎疫情蔓延，新北市警察局各分局配合區公所執行取締未戴口罩，依據新北市警察局統計至下午3時止，全市共取締37件、勸導206件，民眾多為外出購物、騎車等未佩戴口罩，各分局依法通告衛生局後續裁罰，將處以3000元至1萬5000元罰鍰。

警方指出，未佩戴口罩將通報衛生局依違反《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元罰鍰，呼籲民眾防疫期間配合政府防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守社交距離的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所。

(中時 )