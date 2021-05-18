新竹縣新增2個案在竹竹苗的足跡表。（羅浚濱翻攝）

新竹縣出現4名新冠確診個案後，18日新增2個案都是自費採檢確診，1名是韓國來台的30多歲商務人士，另1名50多歲男子接獲新竹城隍廟的細胞通知採檢後確診，縣長楊文科說明2個案在竹苗的足跡，強調在竹北4處場所在中午前已完成消毒。

楊文科說，案2067的韓國商務人士，是2月19日來台並做好居家隔離後上班，預定5月19日返回韓國，16日自行採檢時被驗出陽性確診，匡列9人居隔採檢。

案2068住竹北市的50多歲男子，是曾經到新竹城隍廟與獅子會前會長等人近距離過，接獲城隍廟細胞通知，16日自行採檢後確診，匡列15人居隔採檢。

楊文科公布2確診個案從13日到16日的足跡，竹北市有嘉豐六路上的段純貞牛肉麵店、自強南路的寶雅生活館、小北百貨、全聯福利中心。新竹市有果菜批發市場、好市多賣場、大潤發忠孝店、起家雞韓式炸雞店及關新路的星巴克。苗栗有竹南鎮五穀宮、頭份黃昏市場。

(中時 )