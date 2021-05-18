全台17日大停電，日月潭支援水力發電，明潭及大觀發電廠10部機組全開，導致水位遽然下降，遊艇在伊達邵碼頭靠不了岸，還有2艘遊艇擱淺、漁民回不了家；日月潭18日水位降到734公尺，創下水庫建成後最低紀錄，停電又放水，民眾罵翻了。

水里鄉民眾17日接獲台電明潭發電廠緊急警報，指稱將從晚上8點開始放水，初期每秒12立方公尺，逐漸增加到每秒70立方公尺，請民眾遠離水域，以免危險；這項警訊卻讓民眾感到納悶，日月潭不是缺水嗎，怎麼還在放水，而且，放流水還沖毀水里溪中的輕艇激流訓練場地。

日月潭水位在17日晚上，一度下降到731.27公尺，那是前未見的超低水位，大竹湖到土亭仔半島一帶陸地浮現，因為水位下降，2艘來不及駛離的遊艇擱淺；伊達邵碼頭水位退縮，遊艇也無法靠岸，只好透過工作船接駁團體遊客上岸；還有漁民因為潭水太淺無法行舟，直到18日凌晨才回航返家門。民眾質疑，日月潭已經快沒有水了，還要放水發電，以後恐怕既沒水也沒電。

明潭兼大觀發電廠廠長劉演鎮表示，因為興達電廠事故，大觀和明潭發電廠10部水力抽蓄發電機組全開，支援供應電力，當天放流的水量大約30萬立方公尺，都儲存在下游的集集攔河堰，而在明潭和明湖下池的水，當晚就抽回去，所以沒有造成水源的浪費。

劉演鎮指出，原本配合中區水資局供水作業，每天放流120萬立方公尺的水量供應下游用水，但因是枯水期所以減量至每天放流約50多萬立方公尺，並由集集攔河堰調控，前天多放30萬立方公尺，昨天就可以少放30萬立方公尺。

大觀發電廠副廠長曾東釗表示，因為日月潭水力發電抽蓄的特殊設計，發電後下池的水會回抽，因此，前天水位735公尺，昨天的水位734.8公尺，相差不多，不過，水位降到734公尺，的確是日月潭水庫啟用後，史上最低水位；由於長期沒有下雨，水情告急一時無法緩解，不過，下游二期稻作水源的需求已經降低，未來，希望水位能夠維持在733公尺，讓水位727公尺的大觀發電廠進水口，還能夠持續運作。

(中時 )