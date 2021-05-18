疫情急速升溫，衝擊大型展覽承辦進度，兩年一度的台北車展確定停辦，開出這波因疫情導致取消大型展覽的第一槍。除考量疫情不知何時止穩，屆時仍有群聚疑慮，全球因新冠疫情導致各地車展辦的有一搭沒一搭，亮點大減，也是決定不辦的主要原因。

台北車展的主辦單位，進出口公會今日召開理監事聯席會議決議，延後本次車展辦理，依此決議，後續將退回各參展廠商已繳之保證金及場地費，等同年底台北車展確定停辦。

事實上，早在拍板定案前，逾半歐系品牌車商已退出今年底的台北車展，包括賓士、福斯集團等至少八個進口車品牌將缺席本屆車展，都讓今年車展籌辦一波多折。

兩年一度的台北車展，是台灣汽車業的年度盛事，由於展覽館空間有限，過去每屆車展幾乎都上演會員車商為搶攤位而劍拔弩張的戲碼，但因為疫情，賓士台灣分公司早早就表明不參展，後來全球最大的福斯汽車集團旗下四品牌決定退出，打亂原本的攤位規畫。

確定缺席年底車展的賓士、奧迪、福斯、福斯商旅、史可達（Skoda）、寶獅、雪鐵龍等七個歐系汽車品牌及電動車商特斯拉，讓歐系進口車主要展區空了一半，如今疫情來襲，公會順勢做出停辦決定，大家也別白忙。

車商主管表示，台北車展的亮點，大部分都是從其他國家車展移植來台，但受疫情影響，像是豐田今年就缺席東京車展，等於沒什麼亮點可複製到台北車展，若沒亮點，台北車展就剩下賣車的功能，與其如此乾脆不辦。

(中時 )