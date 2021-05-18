台北市防疫記者會上，市長柯文哲宣布表示，在一片壞消息當中，他要宣布一個好好消息，那就是從14日開始，萬華快篩站的陽性率從一開始的11％，降到昨天7.9％，今天更降到4.7％，表示降低活動，確實是可以降低感染率。

柯文哲呼籲全台國民，面對困難疫情，必須要訴諸國民素質，只要大家停止不動，快篩站陽性率從11％掉到4.7％，顯然降低活動這個戰術有效，他再次呼籲：「沒事待在家，出外戴口罩」，口罩不要隨便拿下來，勤洗手，加油，我們一定可以打贏這場戰爭。

(中時新聞網)